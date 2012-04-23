Суд виправдав родича Кожем'якіна

Про це у коментарі УНІАН повідомив сам В.Ярцев.

«Сьогодні закінчилось судове засідання у цій справі і головуюча на засіданні Оксана Царевич оголосила вирок – виправдати у зв’язку з відсутністю складу злочину», - повідомив він.

«Вирок стосується як мене, так і мого помічника, який теж проходив по цій справі», - зазначив В.Ярцев.

Довідка УНІАН. Судовий процес у справі В.Ярцева тривав більше року.

За даними СБУ, заступника голови Солом’янської РДА В.Ярцева і начальника Управління ЖКГ Солом’янської РДА було затримано 18 лютого 2011 р. Стосовно обох посадовців було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

21 лютого Голосіївський райсуд Києва обрав стосовно обох затриманих запобіжний захід - утримання під вартою терміном два місяці.

2 березня 2011 р. слідство у справі депутата Київради від БЮТ, заступника голови Солом`янської районної держадміністрації В.Ярцева було закінчено, і його звільнили на підписку про невиїзд.

В.Ярцев є родичем керівника парламентської фракції “БЮТ-Батьківщина” Андрія Кожем’якіна.