Янукович дозволив Клюєву мати більше заступників
12:16, 23 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович дозволив секретарю Ради національної безпеки і оборони України мати не двох, як було раніше, а більшу кількість заступників.
Віктор Янукович дав секретарю РНБО більше заступників
Відповідний указ оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.
Зокрема, виключається слово «два» з пункту «9» указу Президента від 6 квітня 2012 року «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України», яким було встановлено, що секретар РНБО має першого заступника та двох заступників, яких призначає на посади за поданням секретаря та припиняє їхні повноваження на цих посадах Президент України.
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