Янукович дозволив Клюєву мати більше заступників

Відповідний указ оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.

Зокрема, виключається слово «два» з пункту «9» указу Президента від 6 квітня 2012 року «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України», яким було встановлено, що секретар РНБО має першого заступника та двох заступників, яких призначає на посади за поданням секретаря та припиняє їхні повноваження на цих посадах Президент України.