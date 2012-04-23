Власенка не пускають до Тимошенко, бо «санітарний день»
13:42, 23 квітня 2012Політика
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Згідно з правилами, цього дня не проводяться короткострокові побачення, зустрічі адвокатів зі своїми підзахисними, а також не приймаються передачі для засуджених.
|Іван Первушкін пояснив, чому Власенка не пускають до підзахисної
Через проведення у Качанівській виправній колонії «санітарного дня» захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко не зможе зустрітись зі своєю підзахисною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін.
Він зазначив, що «санітарні дні» у виправному закладі проходять регулярно.
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