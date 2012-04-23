Суд відмовився закрити справу проти Луценка і призначив дату засідання

Печерський районний суд відмовив адвокату Олексію Баганцю у задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи стосовно Юрія Луценка, який обвинувачується у незаконному продовженні оперативно-розшукової справи стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка, призначивши її розгляд по суті на 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила сьогодні головуюча на судовому процесі суддя Ганна Медушевська.

Як зазначається у її рішенні, відповідно до норм чинного законодавства, суд першої інстанції повинен на судовому слідстві дослідити матеріали справи, вивчити докази, допитати свідків, а отже клопотання про закриття кримінальної справи є передчасним і задоволенню не підлягає.

Крім того, у рішенні зазначається, що у зв’язку із занятістю суддів, в суді оголошується перерва до 8.30 18 травня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат О.Баганець просив суд закрити кримінальну справу за обвинуваченням Ю.Луценка в незаконній організації стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком через відсутність у його діях складу злочину.

Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка. Ю.Луценка звинувачують у тому, що 2009 року на посаді глави МВС він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як написали прокурори в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павленов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

У свою чергу В.Давиденко на допиті у суді 18 серпня 2011 року заявляв, що його права не порушувалися.

Довідка УНІАН. За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.