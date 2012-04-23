У Попова кажуть, що соціальний захист чорнобильців посилили

Завдяки виконанню Меморандуму про взаємодію і співробітництво між Київською міською державною адміністрацією та Київською міською організацією Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» соціальний захист чорнобильців у столиці вдалося значно посилити. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА , звітують у Головному управлінні праці та соціального захисту населення КМДА.

Так, за дорученням голови КМДА Олександра Попова, протягом першого кварталу 2012 року було створено Консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в місті Києві. Асигнування на пільгове медичне обслуговування таких громадян було збільшено на 10% порівняно з 2011 роком. На ці потреби міським бюджетом передбачено 3910,5 тис. грн.

На 50 % збільшено фінансування на пільгове зубне протезування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На ці потреби передбачено 529,5 тис. грн., порівняно з 2011 роком, коли було виділено 353,0 тис. грн.

Крім того, цього року на 41% збільшено фінансування Київського міського центру радіаційного захисту населення. На його роботу у 2012 році міським бюджетом передбачено 28356,7 тис. грн.

Також у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2012 рік сума коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги до 26-х роковин Чорнобильської катастрофи, збільшена на 33% у порівнянні з минулим роком.

Особлива увага приділяється якісній диспансеризації громадян, які постраждали внаслідок катастрофи, у Київському міському центрі радіаційного захисту населення. За рахунок міського бюджету забезпечуватимуть проведення необхідних інструментальних (у тому числі КТ, МРТ) та лабораторних обстежень інвалідів-чорнобильців.