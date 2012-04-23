У Верховній Раді - два новачки
15:07, 23 квітня 2012Політика
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ЦВК визнала обраними народними депутатами Віталія Журавського, який балотувався за списком ПР (№ 230), і Валерія Ремеза, який балотувався за списком Блоку Литвина (№ 25).
|Віталій Журавський зайшов у ВР
В.Журавського визнано обраним та зареєстровано народним депутатом замість Олександра Пеклушенка, який склав свої депутатські повноваження, а В.Ремеза – замість Ігоря Головченка, депутатські повноваження якого були припинені у зв’язку з його смертю.
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