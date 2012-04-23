У Верховній Раді - два новачки

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

В.Журавського визнано обраним та зареєстровано народним депутатом замість Олександра Пеклушенка, який склав свої депутатські повноваження, а В.Ремеза – замість Ігоря Головченка, депутатські повноваження якого були припинені у зв’язку з його смертю.