У середу, 25 квітня, о 10.30 у Києві розпочне свою роботу дводенний Міжконфесійний форум «Назустріч змінам - значення релігії в сучасному світі. Віровизнання в умовах демократії та світського суспільства», на який зберуться всесвітньо відомі релігійні лідери з різних країн - представники християнства, ісламу, іудаїзму і буддизму - з ціллю обговорення ролі й місця релігії в сучасному світі.

Форум, організований за підтримки Фонду Олександра Фельдмана, Інституту прав людини і протидії екстремізму та ксенофобії, а також Українського єврейського комітету, презентує суспільству думки видатних релігійних і громадських діячів з різних країн світу з актуальних питань сьогодення.

У конференції візьмуть участь:

Патріарх Єрусалимський Феофіл III;

відомий виконавець хіп-хопа Шайна (Shyne), який успішно поєднує кар'єру в музиці зі стилем життя ультраортодоксального іудея;

голова Духовного управління мусульман Росії Нафігул Аширов;

Доньед-Лама;

колишній Генеральний секретар Ради Європи Вальтер Швіммер;

продюсер CNN Іззі Лемберг

та інші.

Дводенний міжконфесійний Форум проходитиме у приміщенні Grand Ballroom готелю «Інтерконтиненталь» (вул. В. Житомирська, 2-а).

Представники ЗМІ запрошуються на 12.00.

Акредитація ЗМІ обов’язкова.

Телефони для акредитації: (050) 596-03-95; (044) 581-70-71.

Матвій Мустафаєв