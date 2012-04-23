Міжконфесійний форум «Назустріч змінам — значення релігії в сучасному світі»
У середу, 25 квітня, о 10.30 у Києві розпочне свою роботу дводенний Міжконфесійний форум «Назустріч змінам - значення релігії в сучасному світі. Віровизнання в умовах демократії та світського суспільства», на який зберуться всесвітньо відомі релігійні лідери з різних країн - представники християнства, ісламу, іудаїзму і буддизму - з ціллю обговорення ролі й місця релігії в сучасному світі.
Форум, організований за підтримки Фонду Олександра Фельдмана, Інституту прав людини і протидії екстремізму та ксенофобії, а також Українського єврейського комітету, презентує суспільству думки видатних релігійних і громадських діячів з різних країн світу з актуальних питань сьогодення.
У конференції візьмуть участь:
Патріарх Єрусалимський Феофіл III;
відомий виконавець хіп-хопа Шайна (Shyne), який успішно поєднує кар'єру в музиці зі стилем життя ультраортодоксального іудея;
голова Духовного управління мусульман Росії Нафігул Аширов;
Доньед-Лама;
колишній Генеральний секретар Ради Європи Вальтер Швіммер;
продюсер CNN Іззі Лемберг
та інші.
Дводенний міжконфесійний Форум проходитиме у приміщенні Grand Ballroom готелю «Інтерконтиненталь» (вул. В. Житомирська, 2-а).
Представники ЗМІ запрошуються на 12.00.
Акредитація ЗМІ обов’язкова.
Телефони для акредитації: (050) 596-03-95; (044) 581-70-71.
Матвій Мустафаєв