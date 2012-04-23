ЦВК застерігає політиків від передвиборної гречки
16:14, 23 квітня 2012Політика
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Центральна виборча комісія нагадала політичним силам, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради, що надання безоплатних товарів виборцям є непрямим підкупом.
|ЦВК роз`яснила, що вважається непрямим підкупом
«Забороняється проводити передвиборчу агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім тих, що містять партійну символіку і вартість яких не перевищує 3% мінімального розміру заробітної плати), а також на таких умовах послуг, робіт, цінних паперів тощо», - йдеться у роз’ясненні ЦВК.
ЦВК нагадала, що проведення агітації із наданням безкоштовної допомоги виборцям є «непрямим підкупом виборців».
«Особи, винні у порушенні законодавства, притягуватимуться до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності відповідно до порядку, встановленого законом», - підкреслюється у роз’ясненні ЦВК.
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