ЦВК застерігає політиків від передвиборної гречки

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому сьогодні роз’ясненні ЦВК щодо порядку проведення виборчої агітації.

«Забороняється проводити передвиборчу агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім тих, що містять партійну символіку і вартість яких не перевищує 3% мінімального розміру заробітної плати), а також на таких умовах послуг, робіт, цінних паперів тощо», - йдеться у роз’ясненні ЦВК.

ЦВК нагадала, що проведення агітації із наданням безкоштовної допомоги виборцям є «непрямим підкупом виборців».

«Особи, винні у порушенні законодавства, притягуватимуться до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності відповідно до порядку, встановленого законом», - підкреслюється у роз’ясненні ЦВК.