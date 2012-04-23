Клюєв зробив перші заяви у ролі керівника штабу ПР

Виборчий штаб Партії регіонів розпочне роботу з 1 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу після засідання політради Партії регіонів секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв.

«Керівником штабу одноголосно обрано мене. Керівником передвиборної кампанії одноголосно також обрано Тігіпка Сергія Леонідовича, і заступником по штабу також одноголосно обрано Олександра Єфремова. Найближчими днями ми сформуємо повністю сам штаб, повністю сформуємо всю структуру, наберемо людей, і вже з 1 травня штаб Партії регіонів працюватиме у повному складі», - сказав А.Клюєв.

Він пояснив, що керівник виборчого штабу займатиметься роботою всього штабу з виборів до Верховної Ради України, а керівник передвиборної кампанії зосередиться на ідеологічних питаннях.

Заступником голови штабу з юридичних питань обрано міністра юстиції Олександра Лавриновича, заступником із взаємодії з партіями і громадськими організаціями – народного депутата Володимира Рибака, з ідеології – Бориса Колеснікова.

А.Клюєв також повідомив, що партійний список і список кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах поки не обговорювалися.

Крім того, А.Клюєв відзначив, що всі керівники і заступники, відповідно до закону, на час передвиборної кампанії підуть у відпустки.

Сам А.Клюєв має намір піти раніше інших у відпустку за власний рахунок.

«Звичайно, однозначно плануємо. І Сергій Леонідович, і я плануємо піти у відпустку, як тільки розпочнеться активна робота, за власний рахунок», - сказав А.Клюєв.

Він пообіцяв, що робота виборчого штабу Партії регіонів буде максимально відкрита для журналістів.