ПР «щиро рада» об'єднанню опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це сказав народний депутат, заступник голови Партії регіонів з питань міжнародної політики Леонід Кожара, коментуючи заяви опозиційних лідерів про об'єднання партій «Батьківщина» і «Фронт Змін».

«Це не перша спроба опозиційних сил об'єднуватися, але раніше особисті амбіції окремих політиків превалювали над загальною ідеєю. Втім, Партія регіонів щиро вітає об'єднувальні процеси в стані опозиції», - заявив Л.Кожара.

Він висловив упевненість в тому, що об'єднання партій «Батьківщина» і «Фронт Змін» внесе конструктив у їх дії напередодні парламентських виборів.

«Є надія, що, об'єднавшись, опозиція, нарешті, перестане проводити за списками до парламенту випадкових і безвідповідальних людей, а дії її лідерів будуть спрямовані на бажання працювати задля достатку і процвітання кожної української сім'ї, а не на задоволення особистих амбіцій», - резюмував Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, партії «Батьківщина» і «Фронт Змін» підписали Декларацію єдності для перемоги на парламентських виборах.

Згідно з документом, партії мають намір сформувати загальний список кандидатів у депутати на парламентські вибори і погоджують своїх кандидатів у мажоритарних округах. Законодавство забороняє участь блоків у виборах, тому єдиний список буде сформовано на основі партії «Батьківщина» як більш рейтингової опозиційної сили».