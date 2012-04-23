ПАРЄ передали більше 100 тис. підписів за визнання Тимошенко політв'язнем

Про це Є.Суслов повідомив під час прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні починає роботу сесія ПАРЄ. Я, як член ПАРЄ, буквально через декілька годин буду виїжджати у Брюссель», - сказав Є.Суслов і додав, що передасть ПАРЄ звернення, під яким було зібрано понад 105 тисяч підписів українців.

За словами Є.Суслова, до збору підписів долучилися представники громадських організацій та понад 1270 волонтерів по всій Україні. Він зазначив, що ці підписи збиралися, аби нагадати владі, що в країні відбуваються політичні репресії.

Народний депутат також зазначив, що на завтра заплановано проведення переговорів з головою комісії Нобелівського комітету, який буде присутній на сесії ПАРЄ, щодо підтримки європейською спільнотою номінування Ю.Тимошенко на нагородження Нобелівською премією миру.

«Ми маємо відкрито донести своє бачення поточної та майбутньої ситуації в Україні, бо до нинішньої влади можна достукатися тільки через Європу, оскільки свій народ вона, на жаль, не чує», – заявив перший заступник голови партії «Україна – Вперед!».

Разом з тим Є.Суслов висловив переконання, що українська влада вважає своїм ворогом партію «Україна – Вперед!». Він наголосив, що влада чинить тиск на прихильників партії Наталії Королевської.

Зокрема, Є.Суслов нагадав про порушення минулого року кримінальних справ проти членів його родини. «Мета була лише одна: на мене, на мою діяльність як народного депутата, можна було вплинути лише через мою родину», - сказав він.

За словами депутата, після акції партії «Україна – Вперед!», що відбулася 19 квітня біля Адміністрації Президента з вимогою звільнити Ю.Тимошенко, «одразу від Генеральної прокуратури пішла вказівка про те, щоб знову максимально відновити всі справи, що стосуються моєї родини».

Є.Суслов зауважив, що через репресії прихильників партії ускладнюється її фінансування.

«Я переконаний, що це нас тільки певною мірою стимулює. Тому тиск влади, для мого розуміння, лише одне – що ми йдемо правильним шляхом, що ми не здамося», - наголосив він і додав, що партія «Україна – Вперед!» налаштована захищати своїх прихильників.

Також Є.Суслов повідомив, що у травні «Україна – Вперед!» розпочне збір коштів на власну виборчу кампанію. «Це буде відкрито, онлайн. Можна буде проконтролювати надходження і витрати всіх коштів», - додав він.