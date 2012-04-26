Столичні чорнобильці почали отримувати одноразову допомогу

Матеріальну допомогу чорнобильцям від столичної влади виплачують у відділеннях Укрпошти. Про це повідомляє прес-служба КМДА

Нагадаємо, що, відповідно до розпорядження голови КМДА Олександра Попова, одноразову адресну матеріальну допомогу отримають 4 тисячі 319 киян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Зокрема, діти з інвалідністю, яка пов’язана з катастрофою, і потерпілі діти-сироти отримають по 200 гривень. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інваліди І групи, а також вдови та вдівці ліквідаторів отримають по 250 гривень.

Крім, того, одноразову адресну матеріальну допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань почнуть виплачувати вже 3 травня.

Відповідно до розпорядження голови КМДА Олександра Попова особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 1500 грн.

1000 грн. виплатять особам, які брали участь у героїчній обороні Києва та яким встановлено статус «учасника народного ополчення». Також 1000 грн. отримають інваліди війни І групи, 900 грн. – інваліди війни II групи та 800 грн. – інваліди війни III групи, у тому числі учасники воєнних конфліктів із числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання. Учасникам бойових дій, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання виплатять 500 грн.

200 грн. отримають вдови Героїв Радянського Союзу та члени сімей загиблих військовослужбовців та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, учасників війни, які за життя були визнані інвалідами, та учасникам війни. Також 200 грн. виплатять учасникам війни, колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.