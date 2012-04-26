Тюремники жаліються на погрози з боку невідомих прихильників Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген Бараш повідомив на брифінгу у колонії, що останніми днями на домашні та мобільні телефони співробітників з числа керівництва колонії телефонують невідомі, які погрожують помститися їм та їхнім родинам за Ю.Тимошенко.

Є.Бараш повідомив, що співробітники пенітенціарної служби звернулися до начальника харківської обласної міліції Віктора Козицького з проханням розібратися з погрозами та відповісти «найсуворішим чином». За його словами, правоохоронці з’ясовують, кому належать ці телефони.

Заяви про погрози на брифінгу зробили 1-й заступник начальника Качанівської колонії Андрій Коваленко та заступник начальника з питань охорони Андрій Парамей, прізвища яких фігурували у заяві Ю.Тимошенко про її побиття 20 квітня при перевезенні до лікарні «Укрзалізниці».

«Моїм батькам, - сказав А.Парамей, - телефонували на домашній телефон і погрожували фізичною розправою».

А.Коваленко і А.Парамей вперше спілкувалися з журналістами після цієї резонансної події. Вони заявили, що ніякої сили до Ю.Тимошенко не застосовували, а навпаки - допомагали їй у транспортуванні до клініки.

Зокрема, А.Парамей розповів, що 20 квітня він особисто супроводжував Ю.Тимошенко до лікарні, допомагав їй спускатися сходами до карети швидкої допомоги.

«Як би кому не хотілося», зазначив А.Парамей, а він і надалі, згідно зі своїми прямими посадовими обов’язками, буде супроводжувати Ю.Тимошенко при її можливій госпіталізації чи до суду.

Є.Бараш поскаржився на те, що останнім часом народні депутати заважають працювати представникам пенітенціарної служби. Він наголосив, що працівники колонії працюють згідно з Кримінально-виправним кодексом України.

«Якщо у когось є претензії, - заявив керівник управління, - то нехай вони змінюють закони».