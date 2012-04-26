Близько 30 свободівців затримали на прес-показі фільму «Матч»

Про це повідомила прес-служба організації.

«Близько трьох десятків націоналістів прийшли висловити свою незгоду із демонстрацією відверто українофобського фільму "Матч" у кінотеатрі "Україна". Попри те, що націоналісти не порушували громадського порядку, до зали увірвалися понад півсотні бійців спецпідрозділу "Беркут" і затримали усіх присутніх» - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих – заступник голови ВО "Свобода" Андрій Мохник, голова Київської "Свободи" Андрій Іллєнко, керівник Сумської "Свободи" Ігор Мірошниченко, голова громадської ради при Державному агентстві України з питань кінематографії Пилип Іллєнко, депутати місцевих рад.

«На разі затриманих в автобусі везуть до Печерського райвідділу міліції» - повідомила прес-служба.

Нагадаємо, що раніше громадськість країни зверталась до мінкульту з вимогою заборонити показ фільму "Матч" як українофобського.