Яценюк: більшість в суботу спробує силою розблокувати парламент

Про це, як повідомляє Українська правда, він сказав в ефірі ТВі.

"Вони очікують, що всі депутати від опозиції будуть в Харкові (на суді по Тимошенко), а та частина, яка залишиться в парламентській залі, її легко можна буде побити, як вони завжди це роблять: стільцями, битами", - сказав Яценюк.

"І таким чином зайняти трибуну Верховної Ради і провести засідання. Ну хай спробують", - додав Яценюк.

Говорячи про парламентську кампанію 2012 року, Яценюк назвав її певним чек-поінтом.

"Ці вибори – певний чек-поінт. Або ми повертаємо Україну на демократичні колії, або наступні президентські вибори виграватиме сім`я", - сказав він.