Яценюк: більшість в суботу спробує силою розблокувати парламент
08:22, 27 квітня 2012Політика
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Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк заявляє, що більшість в суботу має намір силою розблокувати Верховну Раду.
|Арсеній Яценюк каже, що вибори до ВР - певний чек-поінт
Про це, як повідомляє Українська правда, він сказав в ефірі ТВі.
"Вони очікують, що всі депутати від опозиції будуть в Харкові (на суді по Тимошенко), а та частина, яка залишиться в парламентській залі, її легко можна буде побити, як вони завжди це роблять: стільцями, битами", - сказав Яценюк.
"І таким чином зайняти трибуну Верховної Ради і провести засідання. Ну хай спробують", - додав Яценюк.
Говорячи про парламентську кампанію 2012 року, Яценюк назвав її певним чек-поінтом.
"Ці вибори – певний чек-поінт. Або ми повертаємо Україну на демократичні колії, або наступні президентські вибори виграватиме сім`я", - сказав він.
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