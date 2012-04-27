Міліція готується зустріти опозиціонерів «у всеозброєнні»
10:44, 27 квітня 2012Політика
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Охорону Будинку уряду посилили у зв’язку з проведенням пішої ходи прихильників опозиції.
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У зв’язку з наближенням колони прихильників опозиції, які беруть участь в акції «За Україну без репресій», до Будинку уряду, перед його центральним входом виставлено турнікети та посилено охорону.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в’їзд на тротуар перегороджено металевими турнікетами, за якими перебувають бійці внутрішніх військ МВС України.
До колони прихильників опозиції приєднався перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Разом з тим серед учасників акції немає лідера партії «Фронту Змін» Арсенія Яценюка.
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