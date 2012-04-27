БЮТ: влада може використати вибухи для введення надзвичайного стану

14:06, 27 квітня 2012
Політика
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Шкіль підкреслив, що введення надзвичайного стану дозволило б заборонити будь-які масові збори, надати більше повноважень владі.

Шкіль

Народний депутат України Андрій Шкіль (фракція "БЮТ-Батьківщина") не виключає, що влада може використати вибухи в Дніпропетровську для введення надзвичайного стану в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Депутат наголосив, що не виключено, що вибухи можуть бути використані для введення надзвичайного стану, як це пробували робити з вибухом газу в Луганську. «Підозра така, що це може бути використано для зведення владою рахунків з опозицією», - сказав депутат.

А.Шкіль підкреслив, що введення надзвичайного стану дозволило б владі заборонити будь-які масові збори, надати більше повноважень владі. Зменшити права громадян. за його словами, по суті відбувся б повний контроль над суспільством».

А.Шкіль висловив сподівання, що правоохоронні органи «перестануть забезпечувати політичні інтереси влади», а займуться розслідуванням цих вибухів.

Він зазначив, що хочеться вірити, що «СБУ займеться не політикою і не переслідуванням опозиціонерів, не допитами в тюрмі Юлії Тимошенко», а з’ясуванням того, хто стоїть за цими вибухами і хто їх здійснив. А.Шкіль зазначив, що викликає осторогу те, що вже лунають деякі висловлювання, що опозиція може мати до них якесь відношення.

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