Розвиток реального сектору економіки - пріоритет Януковича

На його переконання, це сприятиме не лише економічному зростанню в державі, а й створюватиме умови для підвищення рівня заробітних плат громадянам, повідомила прес-служба президента.

«Одне із завдань, яке стоїть зараз - підняти реальний сектор економіки, який буде впливати на якість життя людей і на розвиток нашої країни», - сказав Президент під час відкриття нового комплексу з виробництва сірчаної кислоти ПрАТ «Кримський ТИТАН».

В.Янукович також наголосив: у сучасних умовах жорсткої конкуренції на світових ринках Україні як експортоорієнтованій державі необхідно збільшувати обсяг продукції з високою доданою вартістю.

Окрему увагу Глава держави звернув на важливість покращення інвестиційного клімату у країні.

«Інвестиційний потенціал України - величезний. Дуже важливо, щоб ми зараз створили умови для інвесторів і віру, що ми цивілізована країна, в яку вигідно вкладати інвестиції і де є всі умови захисту прав власності, інвестицій та їх повернення», - наголосив він.

Саме з цією метою влада розпочала масштабні реформи у країні, зазначив Президент.