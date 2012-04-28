МЗС: Голландці вибачились за антиукраїнський ролик

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, на виконання доручення міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, Посольством України в Королівстві Нідерланди було проведено зустріч із представниками NLE з метою донесення інформації щодо неприйнятності рекламного ролика, у якому йшлося про українських жінок у контексті Євро-2012.

Як результат, 25 квітня компанія оприлюднила прес-реліз, у якому принесла вибачення українській стороні та наголосила, що не мала на меті образу українських жінок чи саботаж чемпіонату.

Як ідеться у прес-релізі, «нам стало відомо, що виникла низка непорозумінь навколо змісту і розуміння реклами. NLE хотіла б підкреслити, що реклама була задумана як жарт, й іронія в ролику є прикладом нідерландського гумору. Також звертаємо увагу, що особа, яка здійснює пошук у системі Google у ролику, є жінкою.

NLE у жодному разі не мала на меті образити окремих осіб чи нації. Також у компанії не було наміру намагатися когось утримати від поїздки на футбольний чемпіонат Євро-2012 в Україні та Польщі.

NLE приносить свої щирі вибачення всім, кого образила реклама у зв’язку з вищезгаданими непорозуміннями.

NLE як справжнє нідерландське підприємство є великим фанатом нідерландської збірної і має високі очікування щодо досягнень нідерландської команди. Ми закликаємо нідерландців бути присутніми на стадіоні в Україні, щоб підтримати нашу команду.

І наостанок: ми бажаємо Україні великих успіхів з останніми підготовчими заходами та багато задоволення під час прекрасної футбольної події. NLE переконана, що Євро-2012 стане великим успіхом».

Як відомо, останнім часом в ефірі телеканалів голландського телебачення транслювалася реклама енергетичної компанії Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) із закликом не пускати в Україну на Євро-2012 уболівальників через "красивих жінок".У ролику в пошукову систему Google вводять слова Ukrainian women, після чого на екрані з`являється багато фотографій молодих привабливих напіводягнених жінок. Відео супроводжується жіночим голосом, що передає почуття огиди. Реклама пропонує контракт з компанією і пиво-бар як винагороду.