Янукович збирається підійти до саміту Україна-ЄС дуже принципово

Нова угода з Європейським Союзом повинна передбачати реальний механізм розвитку відносин з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам.

«Саміт Україна-ЄС дуже важливий, оскільки готується угода на 10 років з Євросоюзом, яка повинна створити реальний механізм відносин між Україною і Євросоюзом. Цей механізм повинен бути вигідним», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, йому не хотілося б, щоб на тлі підготовки нового тексту угоди розглядалися справи, пов`язані з антидемпінговими розслідуваннями щодо української продукції. «Це дискримінація українських товаровиробників і таких випадків вже декілька, тому ми підійдемо до цього саміту дуже принципово», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що відносини між Україною і ЄС істотно поліпшуються і розвиваються в правильному напрямі. «Але нам не потрібно бути романтиками, нам потрібно підходити конкретно до кожної справи в будь-яких відносинах з Євросоюзом і створювати механізми вирішення цих питань», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня В.ЯНУКОВИЧ на засіданні Кабінету Міністрів констатував погіршення візового і торгового режиму Європейського Союзу з Україною. За його словами, зараз впроваджується система, яка “погіршує ситуацію для (українських – УНІАН) товаровиробників на європейських ринках”, відкриваються нові антидемпінгові справи і підвищуються митні платежі на українську продукцію.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству економіки проаналізувати ситуацію і підготувати відповідну доповідь, узгоджену з усіма міністерствами і відомствами, до дня проведення саміту Україна-ЄС в Києві 14 вересня.

На цьому саміті українську делегацію очолюватиме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.