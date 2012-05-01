У Львові голодуючого в підтримку Тимошенко забрала швидка

Про це повідомили УНІАН у прес-службі львівської обласної організації ВО “Батьківщина”.

«Лікарі бригади «швидкої» констатували у голодуючого серцеву недостатність та наполягали на госпіталізації», - повідомив лідер львівської «Батьківщини» Роман Ілик, який голодує уже сьому добу.

30 квітня під час медичного огляду голодуючих у Львові лікарі зафіксували у всіх учасників голодування підвищений тиск. Погіршення стану самопочуття голодуючих пов’язане також із спекою.

Акція триває сьому добу, її учасники перебувають у наметовому містечку біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові цілодобово та вживають лише воду.