У Львові голодуючого в підтримку Тимошенко забрала швидка
10:36, 01 травня 2012Політика
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Вчора пізно ввечері до лікарні швидкої було госпіталізовано члена «Батьківщини» Романа Пилип’яка із Дрогобича, який голодував на підтримку Юлії Тимошенко у наметовому містечку в центрі Львова.
Лікарі констатували погіршення стану голодаючих
Про це повідомили УНІАН у прес-службі львівської обласної організації ВО “Батьківщина”.
«Лікарі бригади «швидкої» констатували у голодуючого серцеву недостатність та наполягали на госпіталізації», - повідомив лідер львівської «Батьківщини» Роман Ілик, який голодує уже сьому добу.
30 квітня під час медичного огляду голодуючих у Львові лікарі зафіксували у всіх учасників голодування підвищений тиск. Погіршення стану самопочуття голодуючих пов’язане також із спекою.
Акція триває сьому добу, її учасники перебувають у наметовому містечку біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові цілодобово та вживають лише воду.
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