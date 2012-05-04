У ЦВК запевняють, що нарізали округи по справедливості

Про це О.Осадчук заявив у ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Читаючи висновки поважної організації громадської мережі ОПОРА, що в основі власної діяльності ставить таку благородну мету, як забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів влади, хочеться вірити в об‘єктивність і порядність людей, які її репрезентують у публічній площині. Однак, ознайомившись із поспішними висновками щодо розподілу виборчих округів Центральною виборчою комісією, на думку спадають слова Стефана Цвейга, коли він оцінював особисті якості одного з політичних інтриганів минулого, який керувався таким принципом стосовно своїх опонентів: спочатку їх треба приголомшити, і це буде надійніше, ніж їх переконувати", - сказав О.Осадчук.

На його думку, спостерігачі ОПОРИ у своєму аналізі не посилаються на норми закону, що регулює ці питання, а також навіть не намагаються навести якісь власні аргументи.

У якості прикладу О.Осадчук наводить Полтавщину. "Тут, на думку ОПОРИ, можна було зберегти Лубенський район у цілісному вигляді та включити всю його територію до меж виборчого округу №148. На перший погляд, усе правильно, якщо скласти кількість виборців адміністративно-територіальних одиниць, куди входять місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський та Хорольський район, то їх буде 162,5 тисячі виборців. Здавалося б, питання вирішено, а ЦВК вишукувала якісь інші мотиви, щоб поділити район, чи то для когось, чи для чогось. Але коли подивитися більш прискіпливо, то картина не така вже й проста", - додав він.

О.Осадчук підкреслив, що середня кількість виборців у Полтавському регіоні, яка припадає на один округ із восьми, становить 151,1 тис виборців. Отже, якщо в окрузі буде на десять тисяч виборців більше, то їх чисельність, відповідно, зміниться в інших округах у той чи інший бік.

За його словами, у сусідньому, 151 виборчому окрузі з центром у м. Лохвиця, у районах, що туди входять (Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Пирятинський, Чорнухинський), проживає лише 139 тис виборців. "Сюди й було додано окремі виборчі дільниці з Лубенського району. Адже Закон України «Про вибори народних депутатів України» встановлює мінімальну і максимальну межу щодо кількості виборців в одномандатних округах у межах 12 відсотків (частина 2 статті 18) середньої їх кількості, визначеної постановою ЦВК на рівні 161140 виборців", - пояснив член ЦВК.

"Нескладні підрахунки дають можливість зрозуміти, що для повноцінного, сформованого на засадах дотримання вимог закону виборчого округу необхідно додавати принаймні дві тисячі виборців. Як бачите, нічого особистого, а лише чиста арифметика, про яку чомусь забули, випадково чи ні, шановні дослідники", - підкреслив О.Осадчук.

За його словами, аналогічна ситуація у виборчих округах №146 і №150. "Так, до 146-го можна було б включити лише м. Кременчук, де 178,6 тисячі виборців. Але що ж тоді залишилося б у 150-му окрузі, куди входять м. Комсомольськ, Глобинський та Кременчуцький райони і де зареєстровано лише 120,8 тисячі? Отже, частину компактно розміщених виборчих дільниць Автозаводського району м. Кременчука додали до цього округу. В чому ж помилка? Мабуть, у тому, що дуже комусь хочеться, щоб вона була. Така ж ситуація і у деяких інших регіонах", - зазначив він.

"То, може, оцінки з претензійними назвами "аналіз" треба задля об’єктивності робити більш глибоко, зі знанням предмета, а не тільки опираючись на поверхові судження", - переконаний член ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА заявили про необгрунтованість поділу Центральною виборчою комісією територіальних громад при утворенні 52 з 225 виборчих округів на постійній основі.

"Тобто, раніше місто чи район повністю входили до складу округу, а тепер місто поділено між декількома, до округу зараховано мешканців ближніх сіл та селищ. Дана конфігурація є нетрадиційною для ряду громад і завідомо розбиває електоральні групи за ознакою місця проживання. Інша категорія – утворення анклавів, територій, які належать до одного округу, але оточені громадами, що перебувають у складі іншого", - наголосили спостерігачі ОПОРИ.

Окрему увагу ОПОРА звернула на округи, нові межі яких позитивно чи негативно впливатимуть на кампанії кандидатів, що вже проводять агітаційну діяльність. Так, 19 виборчих округів або 8,4% від загальної кількості утворені у конфігурації, яка допомагатиме чи заважатиме оптимальним результатам кампанії кандидатів.

ОПОРА відзначає, що порушень чинного законодавства під час утворення виборчих округів не було зафіксовано, а кількість виборців у кожному перебуває у допустимих межах відхилення. Втім, результати "нарізки меж" не завжди мають логіку організації якісної виборчої кампанії, а подекуди ускладнюватимуть її проведення.

Довідка УНІАН. ЦВК на засіданні 28 квітня визначила межі одномандатних виборчих округів, створених на постійній основі.

9 квітня ЦВК затвердила кількість одномандатних виборчих округів у регіонах України.