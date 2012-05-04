Меджліс сказав Тимошенко, що вона потрібна Україні живою

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Батьківщина”, про це йдеться у зверненні Президії Меджлісу кримськотатарського народу до Ю.Тимошенко.

“У Меджлісі кримськотатарського народу вкрай стурбовані різким погіршенням Вашого стану та безпосередньою загрозою Вашому життю внаслідок оголошеного Вами голодування на знак протесту проти свавілля та репресій, що здійснюються діючою владою. Ми усвідомлюємо, що з Вашого боку це є застосуванням крайньої форми боротьби проти несправедливості та знущань”, – йдеться у документі.

У Меджлісі нагадують, що у найтяжчі часи боротьби кримськотатарського народу з комуністичним режимом СРСР активісти кримськотатарського національного руху також вдавалися в тюремних умовах до голодування як до крайньої форми протесту проти безправ’я та репресій. «Але коли у голодуючих наступала крайня ступінь виснаженості і вони перебували на межі смерті, тюремні наглядачі здійснювали насильницькі дії з примусового введення в організм голодуючих спеціальних сумішей», - зазначається у зверненні.

«Шановна Юліє Володимирівно, відчуваючи Вашу біль і усвідомлюючи Вашу готовність до самопожертви задля України, ми стверджуємо – українське суспільство потребує збереження Вами власного Життя і Здоров’я, наданих Всевишнім. Благаємо, просимо Вас припинити голодування», –сказано у зверненні Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.