Путін за 6 років збирається подолати 100 сходинок у рейтингу Світового банку
15:52, 07 травня 2012Політика
802 0
Президент Росії Володимир Путін визначив економічну політику держави на термін свого президентства.
|Путін вже видав президентський указ
Зокрема, уряду доручено підвищити позиції Російської Федерації в рейтингу Світового банку за умовами ведення бізнесу зі 120-ї у 2011 році до 50-ї - у 2015 році і до 20-ї - у 2018 році.
Крім того, уряд РФ повинен вжити заходів для створення і модернізації 25 млн високопродуктивних робочих місць до 2020 року; збільшення обсягу інвестицій не менш як до 25% внутрішнього валового продукту до 2015 року і до 27% - до 2018 року.
Також новий уряд повинен збільшити частку продукції високотехнологічних і наукомістких галузей економіки у валовому внутрішньому продукті до 2018 року в 1,3 разу проти рівня 2011 року і збільшити продуктивність праці до 2018 року в 1,5 разу проти рівня 2011 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter