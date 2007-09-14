ЄС очікує від України проведення вільних і чесних виборів

Європейський Союз очікує від України проведення вільних і чесних парламентських виборів 30 вересня. Про це заявили сьогодні на прес-конференції учасники XI Саміту “Україна-ЄС”.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, голова Європейської Ради, прем’єр-міністр Республіки Португалія Жозе СОКРАТЕШ наголосив, що проведення Саміту саме в цей час має певне політичне значення, яке полягає в переконанні ЄС у здатності України досягти політичної стабільності і “конституційної ясності”, які дадуть змогу підсилити демократичні процеси.

“Я переконаний, що Україні вдасться провести справедливі, відкриті і вільні вибори, і саме ці вибори будуть черговим внеском в цей процес”, - сказав він.

Ж.СОКРАТЕШ також вважає, що Саміт “Україна-ЄС” був проведений “дуже конструктивно і успішно”. На його переконання, головним під час Саміту було досягнення компромісу між Україною та ЄС щодо посиленої угоди, яка надасть новий вимір співпраці між Україною та Євросоюзом.

У свою чергу, Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив, що ЄС впевнений в тому, що парламентські вибори в Україні будуть проведені у відповідності до міжнародних критеріїв свободи вибору і прозорості. “Ми впевнені в тому, що після виборів ми будемо й надалі успішно співпрацювати з Україною, щоб допомагати консолідувати, підсилювати її прогрес”, - сказав він.

На переконання Ж.БАРРОЗУ, важливо досягти стабільності, щоб Україна могла зосередити свої зусилля на економічних і політичних реформах.

Генеральний секретар Ради Міністрів ЄС, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єр СОЛАНА, у свою чергу, зазначив, що Саміт “Україна-ЄС” відбувається у дуже важливий час для України, тобто напередодні парламентських виборів. “Той факт, що ми знаходимось тут, що Саміт взагалі відбувся, є доказом того, що ми довіряємо один одному, що ми розвиваємо наші відносини і віримо в майбутнє України, в можливість проведення вільних і чесних виборів і формування уряду в найближчому майбутньому”, - додав він.