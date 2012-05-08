КПРФ і «Справедлива Росія» голосуватимуть проти Медведєва

Про це УНІАН повідомили в прес-службах партій за підсумками консультацій з Д.Медведєвим.

Сьогодні Державна дума на позачерговому пленарному засіданні, яке розпочнеться о 14.00 за київським часом, розгляне кандидатуру Д.Медведєва на посаду глави уряду Російської Федерації, запропоновану напередодні Президентом Росії Володимиром Путіним.

Так, віце-спікер Держдуми, секретар президії генеральної ради партії «Єдина Росія» Сергій Нєвєров повідомив, що депутати прийняли рішення підтримати кандидатуру Д.Медведєва на посаду глави уряду РФ.

«Рішення було прийняте одностайно», - зазначив С.Нєвєров.

У свою чергу керівник фракції ЛДПР, лідер партії Володимир Жириновський повідомив, що депутати фракції в повному складі підтримають кандидатуру Д.Медведєва.

«Досвідченішого чиновника на цю посаду важко уявити - ще сьогодні вранці Дмитро Медведєв був главою нашої держави. У нас немає сумнівів щодо його кандидатури», - сказав В.Жириновський.

У той же час лідер КПРФ Геннадій Зюганов повідомив, що фракція голосуватиме проти кандидатури Д.Медведєва.

«Ми не можемо підтримати Медведєва, адже він продовжить той курс, який завів країну в безвихідь», - сказав Г.Зюганов.

Лідер фракції «Справедлива Росія» Сергій Миронов теж закликав своїх колег голосувати проти кандидатури Д.Медведєва.

Як повідомляв УНІАН, із 450 мандатів «Єдина Росія» має 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.