Регіонал Глазунов «прикормлює» округ харчами і оковитою (фото)

Активістами громадянського руху «Спільна справа» були встановлені факти непрямого підкупу виборців під виглядом допомоги ветеранам війни з боку народного депутата-«регіонала» Сергія Глазунова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГР «Спільна справа».

За даними громадянського руху, «на Дніпропетровщині напередодні Дня перемоги ветеранам роздавали продуктові пайки від імені С.Глазунова, до яких, окрім «стандартного» набору з круп, консервів, олії та цукру додавалася ще пляшка горілки, вітальна листівка та передплата на районну газету, в якій, за словами активістів, «повним ходом йде піар того ж народного обранця».

«Спільна справа» повідомляє, що С.Глазунов має намір обиратись до Верховної Ради на майбутніх парламентських виборах по мажоритарному округу №34 з центром у смт Царичанка Дніпропетровської обл. До округу входять міста Вільногірськ і Жовті Води, а також Верхньодніпровський, П’ятихатський та Царичанський райони, у яких і була зафіксована роздача «алкогольних» проднаборів від цього «регіонала».