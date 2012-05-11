У РФ думають, що Україна «достатньо швидко» вступить до Митного союзу

Україна «достатньо швидко» ухвалить рішення про вступ до Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Казахстану і Білорусі.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в Москві висловив голова комітету Держдуми у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками Леонід Слуцький, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Я вважаю, що Україна братиме участь і в Митному союзі, і Євразійському економічному союзі, але до цього підходитиме або вже до цього підходить з обережністю», - сказав Л.Слуцький.

Він зазначив, що наразі керівництво України вирішило подивитися на розвиток інтеграційних об`єднань на пострадянському просторі і ще раз вирахувати всі плюси і мінуси для себе.

При цьому Л.Слуцький підкреслив, що за підрахунками відомих, не проросійських українських економістів, це принесе користь для економіки України, що наочно демонструє вже сьогодні товарообіг між Україною і країнами Митного союзу.

«Україна прийде до Митного союзу, до Євразійського економічного союзу тоді, коли вважатиме за потрібне. Ми нікого, і Україну зокрема, за вуха не тягнемо. Ми не займаємося реінкарнацією Радянського Союзу – ми створюємо наднаціональну структуру, яка, перш за все, заснована на економічній інтеграції», - сказав він.

«Україні потрібен якийсь час, щоб ухвалити з цього приводу рішення… Буде це достатньо швидко, за моїми прогнозами», - сказав Л.Слуцький.

Він підкреслив, що між Україною і РФ – «найтісніші зв`язки, і по найскладніших досьє буде знайдено спільний знаменник, у тому числі й у питанні інтеграції».

*** З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). Передбачається, зазначає РІА «Новости», що усередині ЄЕП буде забезпечено вільне переміщення товарів, послуг і капіталів через державні кордони країн-учасниць. Разом з утвореним раніше Росією, Білоруссю і Казахстаном Митним союзом ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого великого інтеграційного об`єднання - Євразійського економічного союзу (ЄЕС), ідею якого ще 1994 року запропонував казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв.