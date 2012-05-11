У МОЗі готові в будь-який час взяти аналізи у Тимошенко

Лікарі Міністерства охорони здоров’я України готові в будь-який час взяти аналізи біологічних матеріалів в екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить лікування Ю.Тимошенко, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

«Ми готові в будь-який час, коли пацієнтка погодиться, обстежити її, я маю на увазі біологічні матеріали, тому ніяких суперечностей або відмов з боку медичних працівників про те, щоб не обстежувати кров або інші біологічні матеріали, не існує і не може існувати. Ми готові зробити це в будь-який час, як тільки на це погодиться пацієнтка», - сказав О.Толстанов.

Він зазначив, що аналіз біологічних матеріалів Ю.Тимошенко може бути проведений у тій лабораторії, яку вкаже пацієнтка.

При цьому О.Толстанов наголосив, що відбір біологічних матеріалів повинен робити «медичний працівник» МОЗ.

«Це повинен робити обов’язково наш медичний працівник, а далі воно може бути направлене в будь-яку лабораторію, яку побажає людина. На сьогоднішній день фактично це все робиться автоматично, я маю на увазі аналізатори. Тобто роль суб’єктивізму, людини тут фактично мінімізована», - наголосив О.Толстанов.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня віце-прем’єр-міністр, міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова заявила, що Ю.Тимошенко відмовляється здавати кров на аналізи.

Того ж дня перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю інтернет-виданню EurActiv не виключив, що Ю.Тимошенко не погоджується здати аналіз крові, щоб в її організмі не виявили “певної субстанції”.

Захисник екс-прем’єра Сергій Власенко спростував ці заяви про відмову Ю.Тимошенко здавати кров.

«Нам 20 разів відмовили (у проханні здати кров). Але і після цього Юлія Володимирівна неодноразово заявляла про те, що вона готова надати аналіз крові будь-яким незалежним лікарям, у тому числі німцям і канадцям, під час обстеження 14 лютого», - додав С.Власенко.