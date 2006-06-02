СБУ каже, що її оббрехали, газета обіцяє продовження

СБУ називає неправдивою публікацію газети «Україна молода», під заголовком: «На службу кланам i Москвi здає Службу безпеки України її керiвник Iгор ДРIЖЧАНИЙ».

Як йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, «публікація в газеті «Україна молода» сприйнята співробітниками Служби безпеки як реакція невдоволених принциповою позицією керівництва держави і позбавлених керівних крісел колишніх посадовців спецслужби». «З огляду на відверто наклепницький характер статті, будь-які коментарі щодо її змісту з боку офіційних представників Служби є недоречними», - йдеться у повідомлення прес-центру.

Разом з тим, слід зазначити, що протягом останніх 8-ми місяців у Службі безпеки проведено низку розслідувань щодо зловживання службовим становищем деякими високопосадовими співробітниками СБУ, за матеріалами яких Генпрокуратура порушила кримінальні справи, зазначає прес-центр СБУ.

«Тих, хто стоїть за публікацією в «Україні молодій» та цілі, які вони переслідують, видно неозброєним оком. Стаття ще раз підтверджує, що їхнє усунення з посад – це звільнення спецслужби від осіб, позбавлених честі і моралі. В той же час, цей матеріал є яскравим підтвердженням того, що Служба безпеки в своїй важкій повсякденній праці рухається правильним напрямком у справі захисту життєво важливих інтересів держави», - наголошується у повідомленні прес-центру СБУ.

«Складається враження, що редакція газети, схваливши до друку нічим не підтверджені наклепницькі чутки і припущення, не усвідомлює міру своєї відповідальності за оприлюднення завідомо неправдивих відомостей в ЗМІ, яка чітко визначена чинним законодавством України», - йдеться у повідомлення.

Його автори уточнюють, що Голова СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ зараз перебуває у відрядженні. «Після повернення він особисто звернеться до головного редактора «України молодої» з вимогою спростування і вибачення від газети. Подальші кроки будуть здійснюватися у відповідності до українського законодавства. Керівництво СБУ зацікавлене в тому, щоб розставити всі крапки над «і» в питаннях, пов’язаних як зі змістом, так і з цілями публікації, зазначають у СБУ.

Довідка УНІАН. У публікації в газеті стверджується, що ніби-то І.ДРІЖЧАНИЙ намагається налагодити про всяк випадок контакти з представниками біло-синіх політичних сил і також представниками колишнього режиму. А саме, нібито мали місце таємні зустрічі І.ДРІЖЧАНОГО з Віктором ПШОНКОЮ, який був заступником Генерального прокурора України «у часи Помаранчевої революції (кажуть, саме він був одним з ініціаторів «силового» варіанта придушення Майдану), з екс-прокурором Донецької області, а тепер — один із помітних «регіоналів», зв`язковий Ріната АХМЕТОВА і Ко». «Описане вище рандеву голови СБУ та довіреної особи ЯНУКОВИЧА, проведене в конфіденційному режимі, не було одноразовим. До того ж до ПШОНКИ пан ДРІЖЧАНИЙ зустрічався з іншим зв`язковим «донецьких» — Миколою ОБІХОДОМ (у часи КУЧМИ — одіозним заступником Генпрокурора та голови СБУ). Мали місце також таємні побачення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з керівниками СДПУ(о) та Блоку Литвина на «спецоб`єкті №1» Служби безпеки в Чапаєвці під Києвом. Це ланки одного великого ланцюга, яким нинішній керівник СБУ від певного часу вирішив прив`язатися, про всяк випадок, до «бiло-синiх» сил. Усі ці контакти — елементи невтішної картини під назвою «деградація СБУ», йдеться у публікації.

«Про деградацію як чергове «де-» в розвитку головної спецслужби країни — після декомунізації, деКДБізації, девоєнізації — говорять самі працівники СБУ. І не лише говорять — намагаються бити у дзвони, пишуть доповідні керівництву відомства, уряду та держави. Інша річ, що, скажімо, голова секретаріату Президента Олег РИБАЧУК перебуває з Ігорем ДРІЖЧАНИМ у вельми приязних стосунках, і тому листи від свідомих і чесних офіцерів на Банковій здебільшого ігноруються, або ж до Президента, якому вони адресовані, не доходять», - зазначається також у публікації.

В свою чергу, головний редактор газети "Україна Молода", який також є радником Президента України, Михайло ДОРОШЕНКО заявляє про достовірність фактів, викладених у газеті щодо голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО.

"Я впевнений, що не може бути сумнівів щодо достовірності статті. Нами було використано кілька джерел інформації, які накладаються одне на одне", - заявив М.ДОРОШЕНКО у коментарі "Українській правді".

"Ми готові й у суді, і будь де довести правдивість публікації. В суд прийдуть люди, які підтвердять факти. І будинок біля СБУ нікуди не дінеться – ви самі можете прийти і розпитати, хто там живе", - додав він.

На питання, чому ця стаття з`являється саме зараз, у період коаліційних переговорів, М.ДОРОШЕНКО відповів: "Особливої прив’язки до цих подій немає. Скажу лише, що призначення Івана ГЕРАСИМОВИЧА заступником глави СБУ було останньою краплею".

М.ДОРОШЕНКО не відповів на запитання, чи намагався він переконати Президента Віктора ЮЩЕНКА не робити такі призначення – за його словами, він скаже про це "пізніше".

Редактор "України молодої" також сказав, що поки не говорив з Президентом про цю публікацію.

М.ДОРОШЕНКО також додав, що у цієї статті "буде продовження".

В той же час, як стало відомо "Українській правді" з джерел, наближених до газети, інформацію виданню надавали декілька людей.

"Інформацію нам надали кілька людей, про яких згадується в цій статті і двоє, які працюють у службі. Вони дали інформацію. Вона надійна і джерела такі, яким можна довіряти", - зазначає джерело.

За його словами, матеріали отримували як головний редактор, так і сам журналіст, який потім їх "скомпілював".