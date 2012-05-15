Кличко каже, що його намагаються зіштовхнути лобами з Яценюком

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив лідер партії Віталій Кличко.

"Зараз ідуть спекуляції, що можуть вибори йти після Євро-2012, у липні. Є також дати: одночасно з парламентськими, після парламентських і не виключено, що вибори можуть бути в травні наступного року, 2013-го. Тільки відходячи від того, що представник влади не може отримати голоси виборців", - цитує політика Українська правда.

"Лунають якісь заяви від опозиційних сил, що Кличко не бере участь. Знаєте що! Наша позиція послідовна: таких заяв, що я не беру участі в виборах, я ніколи не робив, це якісь домовленості і спекуляції. Спекуляціями я не хочу ніколи займатись", - заявив політик.

"Коли будуть об`явлені вибори на посаду мера, наша політична сила буде робити стосовно цього заяви", - уточнив лідер партії.

"Віртуально ми можемо спекулювати. Багато політиків починають спекулювати і маніпулювати людьми, тому що ми не знаємо, ніхто не знає, може бути Арсеній Яценюк має більше інформації, але на сьогоднішній день такої інформації нема - коли будуть вибори міського голови", - зазначив він.

Крім того, Кличко відмовився відповідати на питання щодо майбутніх президентських виборів, заявивши, що його намагаються "зіштовхнути лобами" з Яценюком.