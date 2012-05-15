Попов: приватні перевізники вимушені знижувати вартість проїзду

11:15, 15 травня 2012
Політика
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Після запуску на маршрути нових одиниць транспорту кількість автобусних перевезень у Києві зросла на 30%, тролейбусних – на 12%.

Збільшення кількості перевезень пасажирів у міському громадському транспорті свідчить про позитивне ставлення киян до оновленого рухомого складу КП «Київпастранс». Зокрема, після запуску на маршрути нових одиниць транспорту кількість автобусних перевезень у Києві зросла на 30%, тролейбусних – на 12%. Про це під час прямого ефіру на столичному телеканалі «Київ» заявив голова КМДА Олександр Попов.

«Нині ми спостерігаємо дуже позитивну динаміку. І я думаю, що з кожною новою партією рухомого складу вона тільки покращуватиметься. Автобусний парк зараз перевозить на 30% більше пасажирів, аніж до того, як ми випустили цей транспорт, тролейбусний – на 12% більше. Наразі, графік постачання тролейбусів дещо змістився з об’єктивних причин. Основна партія надійде пізніше. Переконаний, що після цього ми матимемо аналогічну ситуацію і в тролейбусному парку», – сказав Олександр Попов.

Водночас, за словами голови КМДА, у місті спостерігається зниження ціни на перевезення у приватному громадському транспорті. Зокрема, 8 приватних перевізників знизили вартість проїзду на 50 копійок після того, як на маршрути, де вони здійснюють перевезення, вийшли нові комунальні автобуси та тролейбуси. Деякі перевізники, не витримуючи конкуренції з оновленим міським транспортом, узагалі відмовляються від частини маршрутів.

«Деякі маршрути втратили рентабельність, вони не можуть конкурувати з містом, тому були закриті самими перевізниками. І це ще раз підтверджує, що ми реалізуємо політику, яка спрямована на цивілізовану конкуренцію з акцентом міської влади на розвиток комунального транспорту. Наш транспорт – це безпека, це доступна ціна, це комфорт. Розвиваючи таку політику й надалі, переконаний, ми обов’язково матимемо значне покращення транспортної ситуації в місті», – наголосив Олександр Попов.

Прес-служба КМДА нагадує, що 8 травня була реалізована ІІІ черга плану наповнення парку громадського транспорту столиці. Київ отримав 50 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту: 14 тролейбусів та 36 автобусів. Вони оновили тролейбусні маршрути №16 «Майдан Незалежності – вулиця Щусєва», №38 «Музей історії Великої Вітчизняної війни – ст. метро «Видубичі», та №5 «Площа Льва Толстого – вулиця Білицька».

Нові автобуси спрямували на автобусні маршрути №9 «Вулиця Булгакова – станція метро «Лук’янівська»; №48 «Станція метро «Лівобережна» – готель «Славутич»; №64 «Станція метро «Славутич» – садове товариство «Вишеньки»; №97 «Станція метро «Святошин» – масив Новобіличі».

Також збільшено кількість рухомого складу автобусного маршруту №30 «Станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова галявина».

6 березня 2012 року (І черга плану) на маршрути громадського транспорту Києва додатково вийшло 74 нові автобуси та 26 нових тролейбусів, що дозволило на 100% оновити і збільшити кількості рухомого складу на окремих маршрутах, які забезпечують перевезення в центральній частині міста та до НСК «Олімпійський».

18 квітня 2012 року було впроваджено ІІ чергу плану, згідно з яким на міські маршрути додатково спрямовано 40 автобусів та 20 тролейбусів. Це дозволило збільшити кількість рухомого складу на окремих соціально-важливих автобусних та тролейбусних маршрутах та частково оновити рухомий склад тролейбусного маршруту №38.

Загалом цього року Київ отримав 210 нових автобусів та тролейбусів. Це половина плану оновлення парку громадського транспорту столиці. Транспорт придбаний за кредитні кошти Європейського банку Реконструкції та Розвитку.

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