Збірна України у фіналі Чемпіонату Європи

У четвер, 1 червня, молодіжна збірна України під керівництвом Олексія Михайличенка по пенальті здолала своїх однолітків із Сербії і Чорногорії і вийшла у фінал.

Молодіжна збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи! Основний час матчу зі збірної Сербії і Чорногорії закінчився внічию - 0:0, а в серії післяматчевих пенальті підопічні Олексія Михаличенка перемогли з рахунком 5:4.

У серії одинадцятиметрових удари Руслана Фоміна, Дмитра Чигринського, Олексія Годіна, Олександра Яценка й Олександра Максимова були точні.

Не зміг забити Олександр Алієв. На останній хвилині додаткового часу Михайличенко замінив Андрія П’ятова на Олександра Рибку, і в серії пенальті один удар серба Янковича наш воротар парирував, а у вирішальний момент форвард сербів Пурович пробив вище воріт.

У фіналі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірної Голландії, яка у додатковий час обіграла збірну Франції - 3:2.

У груповому раунді українці обіграли "молодіжку" Голландії з рахунком 2:1.

Фінальний матч відбудеться в неділю, 4 червня, у місті Порту.

Україна - Сербія і Чорногорія 0:0, по пенальті 5:4

Україна: П’ятов (Рибка, 120) Ярмаш, Чигринський, Яценко, Романчук, Чеберячко, Максимов, Михалик, Пуканич (Алієв, 58), Мілевський (Годін, 18), Фомін

Сербія і Чорногорія: Стойкович, Іванович (Рніч, 91), Степанов, Бішевац, Тошич (Янкович, 65), Міліяш, Тодорович (Мілованович, 76), Ломич, Баста, Красич, Пурович

Попередження: Ярмаш 70, Романчук 93 - Бішевац 39, Іванович 62

Серія пенальті:

Алієв - (воротар), 0:0 Янкович - (воротар), 0:0

Фомін - 1:0 Міліяш - 1:1

Чигринський - 2:1 Мілованович - 2:2

Годін - 3:2 Баста - 3:3

Яценко - 4:3 Ломич - 4:4

Максимов - 5:4 Пурович - (вище), 5:4

За матеріалами: Террикон