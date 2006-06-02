Збірна України у фіналі Чемпіонату Європи
Молоді українські футболісти обіграли сербів і чорногорців
У четвер, 1 червня, молодіжна збірна України під керівництвом Олексія Михайличенка по пенальті здолала своїх однолітків із Сербії і Чорногорії і вийшла у фінал.
Молодіжна збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи! Основний час матчу зі збірної Сербії і Чорногорії закінчився внічию - 0:0, а в серії післяматчевих пенальті підопічні Олексія Михаличенка перемогли з рахунком 5:4.
У серії одинадцятиметрових удари Руслана Фоміна, Дмитра Чигринського, Олексія Годіна, Олександра Яценка й Олександра Максимова були точні.
Не зміг забити Олександр Алієв. На останній хвилині додаткового часу Михайличенко замінив Андрія П’ятова на Олександра Рибку, і в серії пенальті один удар серба Янковича наш воротар парирував, а у вирішальний момент форвард сербів Пурович пробив вище воріт.
У фіналі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірної Голландії, яка у додатковий час обіграла збірну Франції - 3:2.
У груповому раунді українці обіграли "молодіжку" Голландії з рахунком 2:1.
Фінальний матч відбудеться в неділю, 4 червня, у місті Порту.
Україна - Сербія і Чорногорія 0:0, по пенальті 5:4
Україна: П’ятов (Рибка, 120) Ярмаш, Чигринський, Яценко, Романчук, Чеберячко, Максимов, Михалик, Пуканич (Алієв, 58), Мілевський (Годін, 18), Фомін
Сербія і Чорногорія: Стойкович, Іванович (Рніч, 91), Степанов, Бішевац, Тошич (Янкович, 65), Міліяш, Тодорович (Мілованович, 76), Ломич, Баста, Красич, Пурович
Попередження: Ярмаш 70, Романчук 93 - Бішевац 39, Іванович 62
Серія пенальті:
Алієв - (воротар), 0:0 Янкович - (воротар), 0:0
Фомін - 1:0 Міліяш - 1:1
Чигринський - 2:1 Мілованович - 2:2
Годін - 3:2 Баста - 3:3
Яценко - 4:3 Ломич - 4:4
Максимов - 5:4 Пурович - (вище), 5:4
За матеріалами: Террикон