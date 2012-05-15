У Києві спрощують процедуру оренди приміщень для малого та середнього бізнесу

Як повідомляє прес-служба КМДА , відповідний проект рішення Київської міської ради зараз знаходиться на розгляді депутатів для винесення на наступну сесію.

«Це невеликий крок, але його зроблено для спрощення життя малого та середнього бізнесу у столиці. Підприємці, які бажають винайняти у міста невеликі приміщення для ведення бізнесу – під крамниці, невеликі офіси чи для розміщення виробництв – у більшості випадків зможуть отримати їх значно швидше», – розповів заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Він пояснив, що існуюча процедура передачі комунального майна в оренду досі є тривалою, багатоетапною і доволі складною. На необхідні узгодження потрібно витратити декілька місяців.

«Для малого та середнього бізнесу така процедура є занадто довготривалою. Підприємці втрачають час, а місто – гроші, які може отримувати від оренди майна» – пояснив Олександр Пузанов.

Згідно із проектом рішення, якщо площа приміщення менша за 100 кв. м., а винайняти його бажає лише один претендент, орендний договір укладається за погодженням постійної комісії Київради з питань власності. У цьому разі не потребується рішення Київради, тобто договір оренди може бути укладено без проходження сесії Київради.

Якщо площа приміщення є більшою за 100 кв. м., договір оренди укладається за звичайною процедурою і потребує рішення Київської міської ради. У разі надходження двох чи більше заяв, орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Діюче Положення про оренду майна потребує узгодження договорів оренди постійною комісією Київради з питань власності, а потім і винесення на сесією Київради для приміщень всіх площ.

Довідково.

За даними Головного управління комунальної власності м. Києва, з 1 січня до 30 квітня 2012 року бюджет столиці отримав від оренди 28 млн. 889 тис грн., що на 61,25% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.