У Євросоюзі вважають, що проти України запроваджувати санкції зарано

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

«Ми зараз ще не дійшли до того етапу, коли можна говорити про запровадження санкцій проти України чи розвитку ситуації в Україні за білоруським сценарієм», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня чоловік екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко висловив переконання, що запровадження економічних санкцій проти представників чинної влади в Україні може бути більш ефективним засобом тиску, ніж дипломатичні заклики повернути країну на демократичний шлях розвитку.