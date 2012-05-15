Єврокомісія стурбована українським розподілом телечастот «для своїх»

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Розподіл ліцензій на цифрове мовлення компаніям, які контролюються окремими членами чи партнерами нинішньої адміністрації, викликає стурбованість щодо майбутнього свободи слова та плюралізму на радіо та телебаченні”, - сказано у документі.

Крім того, в документі відзначаються повідомлення електронних ЗМІ та преси про випадки цензури та перешкод у їхній роботі з боку правоохоронних органів.

Єврокомісія зазначає, що при Адміністрації Президента України була створена міжвідомча робоча група для вирішення питань, які стосуються порушення прав журналістів. Разом з тим, Єврокомісія звертає увагу, що журналістське середовище залишається стурбованим відсутністю поступу за результатами засідань групи.

У документі також вказується, що у розслідуванні справи про зникнення харківського журналіста Василя Климентьєва немає значного видимого прогресу.

Крім того, Єврокомісія відзначає відсутність ефективних кроків влади щодо приведення роботи державної телекомпанії у відповідність до міжнародних стандартів.

“У червні 2011 року Кабінет міністрів завершив підготовку проекту закону про громадське телебачення, який передав на експертизу Раді Європи. Проект закону був підданий критиці незалежними медіа-експертами”, - вказується у документі. Єврокомісія також відзначає, що влада України досі не вирішила питання, яке стосується публічної інформації про власників ЗМІ.