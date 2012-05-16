Тюремники запевняють, що з лікарні Тимошенко ніхто колонії не робив

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Коментуючи заяви родичів Ю.Тимошенко про посилену охорону медичного закладу, у прес-службі наголосили, що ДПтСУ в рамках своєї компетенції та у відповідності до законів України здійснює заходи охорони лише засудженої особи. Зокрема, охорону забезпечують жінки, йдеться в повідомленні.

У пенітенціарній службі стверджують, що робота співробітників Качанівської виправної колонії організована таким чином, що не перешкоджає нормальному функціонуванню лікарні. За їх даними, лікарня «Укрзалізниці» наразі працює у звичному режимі.

Також у пенітенціарній службі вчергове спростували інформацію про наявність відеокамер у приміщеннях, де роблять процедури Ю.Тимошенко.

"Реагуючи на поширені у ЗМІ викривлені відомості, вкотре роз’яснюємо, що згідно з вимогами ст.103 Кримінально-виконавчого кодексу України, а також у відповідності до вимог Європейських пенітенціарних правил, у палаті Ю.Тимошенко встановлено камеру відеонагляду. У будь-яких інших приміщеннях, в тому числі і процедурних кімнатах, відеокамер не встановлено", - йдеться у повідомлені прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.Тимошенко погодилась на відновлення лікування, від якого вона відмовилася 15 травня. Ю.Тимошенко мотивувала свою відмову тим, що влада оприлюднила в ЗМІ список процедур, які їй призначені.