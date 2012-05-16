Дружина Луценка: так званих суддів треба вичистити докорінно

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам.

"Це цілковита відсутність судової системи в Україні. Я повністю приєднуюся до слів і програмної позиції щодо люстрації судової системи і так званих суддів, які займають свої місця в Україні. Я думаю, що свого часу знайдеться багато юристів, які зможуть гідно зайняти ці місця. Це треба вичистити докорінно і почати все спочатку", - сказала І.Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за заподіяні збитки), з позбавленням прав займати керівні посади і рангу державного службовця.

Сьогодні, 16 травня, Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським райсудом.