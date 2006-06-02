Нестор Шуфрич одружується

Депутат від СДПУ(о) у Верховній Раді Криму Нестор Шуфрич незабаром одружується.

Про це пише "Комсомольська правда в Україні" у п`ятницю.

"Шуфрич має намір розчарувати своїх шанувальниць. Він не тільки переїжджає до Криму, він ще й... уже обрав собі наречену", - пише газета.

За даними видання, майбутня дружина депутата тільки закінчила медичний ВУЗ, працює за спеціальністю і дуже любить свою роботу.

На питання, де відбулося знайомство з нареченою, Шуфрич відповів: "Це знайомство пов`язане з моєю роботою".

"Комсомолка" припускає, що зустріч могла відбутися в клініці "Борис", куди Шуфрич потрапив минулого літа, "одержавши кийком по голові від закарпатського Омону".

Весілля відбудеться найближчими днями.

Українська правда