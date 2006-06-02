Регіонали штурмом взяли Дніпропетровську облраду

Близько 20 народних депутатів України і депутатів Дніпропетровської обласної ради - представників Партії регіонів сьогодні штурмували вхід до приміщення облради за півтори години до початку сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, вхідні двері до обради були виламані. Між депутатами і представниками охоронної служби «Грифон» відбулась коротка сутичка.

За словами одного із претендентів на голову Дніпропетровської облради від Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА, народних депутатів не пропускали до приміщення облради представники служби «Грифон» без пояснення причин. О.ЦАРЬОВ також заявив, що сьогодні звернеться із запитом до прокурора Дніпропетровської області та начальника УМВС області за роз’ясненнями, чому народних депутатів не пропускала до сесійної зали “невідомо ким найнята охоронна структура”.

Голова Дніпропетровської облради Микола ШВЕЦЬ, який взяв слово у сесійній залі, заявив, що вчора було досягнуто домовленості з народними депутатами від Партії регіонів, що вони не братимуть участі у сьогоднішній роботі сесії Дніпропетровської облради. За словами М.ШВЕЦЯ, депутатський корпус облради дійшов висновку, що сесія повинна бути робочою, з конкретними рішеннями.

Водночас, за словами народного депутата від Партії регіонів Ігоря ШКІРІ, парламентарії не повинні ні перед ким звітувати, брати чи не брати їм участь у роботі облради. І.ШКІРЯ також повідомив, що до Дніпропетровська сьогодні прибуло понад 20 народних депутатів від Партії регіонів.

О 10.30 голова Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії Анатолій ГАЛКА оголосив про продовження роботи установчої сесії Дніпропетровської облради після перерви, оголошеної 31 травня. У сесійній залі зареєструвалося 97 депутатів облради зі 100. Конструктивну роботу сесія не розпочала.

У приміщенні Дніпропетровської облради також знаходиться служба охорони громадського формування Катеринославського козацького полку.

Як повідомляв УНІАН, на установчій сесії 17 травня депутати Дніпропетровської облради декілька разів голосували за обрання голови ради, однак так і не обрали його. До бюлетенів для таємного голосування з обрання голови Дніпропетровської обласної ради були внесено дві кандидатури – М.ШВЕЦЯ, який до цього був головою облради (представник партії НСНУ), та керівника обласної організації Партії регіонів О.ЦАРЬОВА.

Крім обрання за списками Партії регіонів депутатом Дніпропетровської облради О.ЦАРЬОВ також обраний народним депутатом від ПР. За рішенням ЦВК, реєстрація О.ЦАРЬОВА народним депутатом продовжена до кінця червня.

Кіровський райсуд Дніпропетровська 30 травня скасував рішення ТВК щодо реєстрації депутатом обласної ради від Партії регіонів О.ЦАРЬОВА.