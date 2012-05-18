ЗМІ: Карпачова перечікує смуту в Росії

Про це повідомляють джерела Української правди.

За їх інформацією, Карпачова виїхала до Москви після початку перевірки прокуратурою обставин появи фотографій Юлії Тимошенко в Качанівській колонії.

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем`якін заявив, що Карпачова залишила межі України через порушену проти неї кримінальну справу через фотографії синців екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Пізніше прокуратура Києва спростувала заяви Кожем`якіна про порушення кримінальної справи відносно екс-омбудсмена Ніни Карпачової.