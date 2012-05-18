ЗМІ: Карпачова перечікує смуту в Росії
16:31, 18 травня 2012Політика
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Екс-омбудсмен Ніна Карпачова після від`їзду з України перебуває у Росії.
Ніна Карпачова виїхала в Москву
Про це повідомляють джерела Української правди.
За їх інформацією, Карпачова виїхала до Москви після початку перевірки прокуратурою обставин появи фотографій Юлії Тимошенко в Качанівській колонії.
Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем`якін заявив, що Карпачова залишила межі України через порушену проти неї кримінальну справу через фотографії синців екс-прем`єра Юлії Тимошенко.
Пізніше прокуратура Києва спростувала заяви Кожем`якіна про порушення кримінальної справи відносно екс-омбудсмена Ніни Карпачової.
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