ЗМІ: Карпачова перечікує смуту в Росії

16:31, 18 травня 2012
Політика
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Екс-омбудсмен Ніна Карпачова після від`їзду з України перебуває у Росії.

Ніна Карпачова виїхала в Москву

Про це повідомляють джерела Української правди.

За їх інформацією, Карпачова виїхала до Москви після початку перевірки прокуратурою обставин появи фотографій Юлії Тимошенко в Качанівській колонії.

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем`якін заявив, що Карпачова залишила межі України через порушену проти неї кримінальну справу через фотографії синців екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Пізніше прокуратура Києва спростувала заяви Кожем`якіна про порушення кримінальної справи відносно екс-омбудсмена Ніни Карпачової.

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