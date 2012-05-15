Соболєв: Карпачова через тиск ГПУ виїхала з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні журналістам.

Він наголосив, що на Н.Карпачову чиниться шалений тиск через її позицію стосовно порушення прав людини в Україні. І тому вона не має змоги наразі працювати в Україні.

«За моєю інформацією, вона зараз не має можливості проводити свою активну діяльність, і вона фактично немає можливості сьогодні навіть бути присутньою в Україні через прямий тиск Генеральної прокуратури України», - сказав він.

В той же час депутат додав, що особисто з Н.Карпачовою з цього приводу не розмовляв.

За словами С.Соболєва, представники опозиції повідомили про це під час сьогоднішньої зустрічі доповідача Моніторингового комітету ПАРЄ.

«Це буде окремою темою розслідування. Ми написали відповідний лист в офіс Верховного комісара з прав людини ПАРЄ, і я переконаний, що це буде новий факт необхідності розслідування стосовно вищих посадових осіб держави, які прямо дають вказівки Генеральній прокуратурі України тиснути на омбудсмана», - додав він.