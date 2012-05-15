Соболєв: Карпачова через тиск ГПУ виїхала з України
Перший заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв заявляє, що, за його інформацією, колишній омбудсман Ніна Карпачова перебуває поза межами України.
|Сергій Соболєв каже, що Карпачова виїхала за кордон
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні журналістам.
Він наголосив, що на Н.Карпачову чиниться шалений тиск через її позицію стосовно порушення прав людини в Україні. І тому вона не має змоги наразі працювати в Україні.
«За моєю інформацією, вона зараз не має можливості проводити свою активну діяльність, і вона фактично немає можливості сьогодні навіть бути присутньою в Україні через прямий тиск Генеральної прокуратури України», - сказав він.
В той же час депутат додав, що особисто з Н.Карпачовою з цього приводу не розмовляв.
За словами С.Соболєва, представники опозиції повідомили про це під час сьогоднішньої зустрічі доповідача Моніторингового комітету ПАРЄ.
«Це буде окремою темою розслідування. Ми написали відповідний лист в офіс Верховного комісара з прав людини ПАРЄ, і я переконаний, що це буде новий факт необхідності розслідування стосовно вищих посадових осіб держави, які прямо дають вказівки Генеральній прокуратурі України тиснути на омбудсмана», - додав він.