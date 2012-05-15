У прокуратурі заявляють, що тиску на Карпачову не чинили

У прокуратурі Києва заявляють, що не чинили тиску на колишнього Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніну Карпачову.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури міста Києва.

«Заява народного депутата Сергія Соболєва про нібито чинення тиску зі сторони прокуратурина колишнього Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніну Карпачову в зв’язку з перевіркою так званого «експертного висновку» не відповідає дійсності, носить провокаційний та політичний характер», - наголосили в прокуратурі і підкреслили, що Н.Карпачова до прокуратури міста Києва не викликалася.

«Жодних утисків на працівників секретаріату омбудсмана прокуратурою не здійснюється», - також заявили в прокуратурі Києва.

У прокуратурі Києва зазначили: «Більше того, самі працівники секретаріату звернулися до прокуратури столиці з приводу чинення на них тиску Ніною Карпачовою, яка вимагала від них оприлюднити в ЗМІ інформацію про їх утиски з боку прокуратури».

На разі перевірка цих фактів триває, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, перший заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" С.Соболєв заявив, що колишній омбудсман Н.Карпачова перебуває поза межами України через тиск Генеральної прокуратури.

«За моєю інформацією, вона зараз немає можливості проводити свою активну діяльність, і вона фактично немає можливості сьогодні навіть бути присутньою в Україні через прямий тиск Генеральної прокуратури України», - сказав він і зазначив, що представники опозиції повідомили про це під час сьогоднішньої зустрічі доповідача Моніторингового комітету ПАРЄ.