Новий КПК опубліковано в офіційній пресі

16:20, 19 травня 2012
Політика
1953 0

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України опубліковано сьогодні у газеті “Голос України” (№90-91 від 19 травня 2012 р.).

Труди депутатів увінчались перемогою

У “Прикінцевих положеннях” Кодексу вказується, що він набуває чинності через 6 місяців з дня його опублікування, крім певних положень.

Згідно з “Перехідними положеннями”, Кабінет міністрів має в 3-місячний термін з дня опублікування КПК привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Кодексом.

У місячний строк з дня опублікування документу уряд має внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Кодексом.

Генеральна прокуратура України протягом 3 місяців з дня опублікування КПК повинна створити Єдиний реєстр досудових розслідувань, розробити та затвердити за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, СБУ, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, положення про порядок його ведення, а також привести свої нормативно-правові акти у відповідність з кодексом.

МВС має протягом 3 місяців розробити та затвердити положення про порядок застосування електронних засобів контролю згідно з вимогами Кодексу.

Державній судовій адміністрації рекомендовано протягом одного місяця забезпечити звернення своїх територіальних управлінь з поданнями до відповідних місцевих рад про формування і затвердження ними списків присяжних відповідно до вимог закону “Про судоустрій і статус суддів”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України у ніч на 13 квітня.

Парламент розглядав у другому читанні проект КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке почалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК ухвалено з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення. 14 травня Президент України Віктор Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter