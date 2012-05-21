Литвин пропонує перенести вибори мера Києва на 2015 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що доручив комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який очолює Олександр Омельченко, у середу, 23 травня, обговорити питання щодо дати виборів мера столиці на засіданні комітету.

За словами В.Литвина, «питання в одному - коли провести ці вибори».

«Можливо, якщо комітет запропонує і визначить дату, то провести ці вибори до 2015 року», - підкреслив В.Литвин.

Він нагадав, що Конституцією України передбачено, що термін повноважень обраних на позачергових виборах закінчується тоді, коли призначаються загальнонаціональні вибори до органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори мера Києва відбулись у травні 2008 року.

Останні чергові місцеві вибори в Україні відбулись восени 2010 року.