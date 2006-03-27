Перші дані про вибори Київради та мера

За даними з 2,34% дільниць, по виборам до Київради лідирує БЮТ, на посаду мера - Омельченко

Київ. 27 березня. УНІАН. Тривідсотковий виборчий бар’єр на виборах до Київської міської ради за результатами оброблених даних з 2,34% (тобто з 26 із 124) дільниць подолали: Блок Юлії Тимошенко, Блок Леоніда Черновецького, Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП, блок «Наша Україна», Київське міське відділення Партії регіонів, Народний блок Литвина, Київське міське відділення Комуністичної партії України, Київське міське відділення Соціалістичної партії України, виборчий блок “Громадський актив Києва” і “Опозиційний блок НЕ ТАК!”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Київської міської територіальної виборчої комісії, лідирує БЮТ, який набрав 22,51% голосів, Блок Черновецького – 12,69%, Блок Кличка – 8,55%, «Наша Україна» - 7,64%, Партія регіонів – 5,07%, Блок Литвина – 4,02%, КПУ – 4,0%, СПУ – 3,9%, ГАК – 3,68%, «Не Так!» - 3,16%.

При цьому по виборах Київського міського голови, за даними КМТВК, на 7.50 з оброблених 1,5% дільниць перемагає Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО з 30,18% голосів, далі йде Леонід Черновецький – 27,4% та Віталій КЛИЧКО – 17,84%.