Протасевич: Тимошенко не радить ЄС підписувати Угоду «щонайменше» до виборів

Екс-глава українського уряду Юлія Тимошенко вважає за необхідне утриматися від підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом "щонайменше" до запланованих на осінь парламентських виборів та вирішити подальшу долю цього документу в залежності від того, чи будуть вони чесними.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич, котрий минулої суботи, 19 травня, відвідав Ю.Тимошенко у лікарні в Харкові.

Євродепутат відзначив, що екс-прем’єр України на зустрічі з ним звернула увагу на порушення демократичних стандартів українською владою та висловила сумнів, що влада дійсно зацікавлена в європейській інтеграції.

«До виборів, в умовах коли, на її думку, немає гарантії, що вони будуть чесними та демократичними, то від підписання та ратифікації варто утриматися», - сказав він.

Я.Протасевич відзначив, що Ю.Тимошенко висловила таку думку, відповідаючи на його запитання.

Співрозмовник агентства сказав, що екс-прем`єр вважає за необхідне почекати з вирішенням справи щодо цієї угоди до завершення виборів, що відбудуться у жовтні. «Далі рішення приймати в залежності від того, чи вибори будуть чесними та демократичними», - сказав віце-президент Європарламенту.

Я.Протасевич відзначив, що не буде коментувати заяву захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка, котрий сказав, що Ю.Тимошенко насправді підтримує підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, арештована у серпні минулого року Ю.Тимошенко раніше закликала Євросоюз підписати Угоду про асоціацію з Україною, незважаючи на її справу, яку європейські політики вважають "політично вмотивованою" та добиваються від української влади звільнення екс-прем`єра.

Наприкінці березня ц.р. Євросоюз парафував цей документ, але він зможе набути чинності лише після підписання та ратифікації парламентами усіх 27 держав ЄС, Європейським парламентом та Верховною Радою України.

Представники ЄС неодноразово заявляли, що підписання та ратифікація цієї угоди залежатиме від дотримання Україною європейських демократичних стандартів, в тому числі, у справі Ю.Тимошенко.