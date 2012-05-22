У Європарламенті розгорнули плакат «Свободу Юлії Тимошенко»

12:03, 22 травня 2012
Політика
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У Європарламенті розпочалися дебати щодо ситуації в Україні.

Європейський парламент почав розгляд ситуації в Україні, передає Тиждень.

На початку дебатів депутати розгорнули плакат з написом «Freedom for Yulia Tymoshenko».

На засіданні присутні Євгенія Тимошенко та Григорій Немиря.

Для участі у дебатах зареєструвалися 13 спікерів.

Нагадаємо, очікується, що резолюцію щодо ситуації в Україні Європарламент ухвалить 24 травня.

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