У Європарламенті розгорнули плакат «Свободу Юлії Тимошенко»
12:03, 22 травня 2012Політика
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У Європарламенті розпочалися дебати щодо ситуації в Україні.
Європейський парламент почав розгляд ситуації в Україні, передає Тиждень.
На початку дебатів депутати розгорнули плакат з написом «Freedom for Yulia Tymoshenko».
На засіданні присутні Євгенія Тимошенко та Григорій Немиря.
Для участі у дебатах зареєструвалися 13 спікерів.
Нагадаємо, очікується, що резолюцію щодо ситуації в Україні Європарламент ухвалить 24 травня.
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