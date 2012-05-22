Томенко обурюється: Такого антинародного документа опозиція ще не бачила

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на думку опозиції, «більш непрофесійного, непідготовленого, антинародного документа опозиція ще не бачила».

М.Томенко підкреслив: «Видно, що уряд точно знає, чим закінчиться виборча кампанія, оскільки повністю забирає повноваження у парламенту щодо формування бюджету». За його словами, «очевидно, уряд знає, що програє нинішня влада вибори».

За словами М.Томенка, «за всю історію парламенту ще не було такого, щоб бюджет формувався за документом, написаним Адміністрацією Президента».

Він наголосив, що в документі не визначено, яким буде курс гривні, а лише сказано, що він «буде гнучким по відношенню до світової валюти». «У мене питання: хто буде гнути цю гривню?», - заявив М.Томенко.

Він зазначив, що уряд не надав «жодного показника, за яким буде готуватися бюджет».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, Верховна Рада ухвалила постанову«Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік».

За дане рішення проголосували 240 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували фракції «БЮТ-Батьківщина», НУ-НС і КПУ.