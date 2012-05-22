У захисників Луценка залишилася «єдина надія»

Захист екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка не має надії на успішний для підзахисного розгляд касаційних скарг у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив захисник Олексій Баганець сьогодні журналістам після більш ніж тригодинного оголошення Апеляційним судом Києва мотивувальної частини рішення апеляції захисту Ю.Луценка на рішення Печерського районного суду.

"Про правосуддя я не говоритиму, тому що я вважаю, що його після цієї апеляції немає. І у нас немає жодних надій на розгляд наших касаційних скарг у Вищому спеціалізованому суді", - сказав він.

При цьому О.Баганець додав: "Надія єдина - звернення до міжнародних судових інстанцій".

На думку захисника, розгляд Апеляційним судом скарги адвокатів екс-глави МВС - "це ганьба українському судочинству".

"На жаль, моїх доводів судді або не читали або взагалі не хотіли думати, коли ухвалювали рішення", - відзначив О.Баганець.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Резолютивну частину ухвали оголосив тоді голова колегії палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва І.Рибак, відзначивши, що мотивувальна частина ухвали буде надана 22 травня.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис грн компенсації МВС за завданий збиток), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.